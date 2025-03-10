Школьники Коломны и Озер выбрали предметы для сдачи ЕГЭ

Самыми популярными предметами на едином госэкзамене среди будущих выпускников Коломны стали обществознание и информатика. Всего тестирование в этом году пройдут почти 1000 школьников.

Сдача экзаменов стартует 23 мая и завершится 23 июня. Помимо обязательных предметов — русского языка и математики — ученики будут традиционно сдавать экзамены по выбору.

Так, почти 50% детей решили сдавать обществознание. Еще четверть школьников — информатику. В числе предметов-лидеров также английский язык. По одному выпускнику выбрали немецкий и китайский языки.

«По большинству предметов городской округ Коломна всегда показывает результаты выше среднеобластного, поэтому у нас серьезные задачи — сохранить свой статус и в этом году», — отметила заместитель главы городского округа Коломна Лариса Лунькова.

Для тех, кто не сможет сдать экзамен, предусмотрят дополнительный период в сентябре. Сейчас к проведению ЕГЭ в Коломне готовят шесть пунктов: в лицее № 4, гимназии № 8, школах № 15 и 21, а также школах № 2 и 3 в Озерах.