Школьники изучили основы профессии электромонтера в Дмитровском техникуме

Урок профориентации для школьников прошел в Дмитровском техникуме. Ребятам рассказали про профессии « электромонтер» и «специалист по ремонту сельскохозяйственного оборудования».

Урок профориентации прошел в рамках проекта «Билет в будущее». Школьникам предложили самостоятельно подключить электрическую проводку для освещения комнаты, демонтировать и провести ремонтные работы плуга, а также вспахать поле на современном оборудовании — агронавигаторе.

«Я даже не представлял, что профессия электромонтера требует столько знаний и умений. Оказывается, быть им не только непросто, но и очень интересно. Я уверен, что после школы обязательно буду учиться в Дмитровском техникуме, но пока не могу определиться с конкретной специальностью, возможно, и на электромонтера» — поделился один из школьников.

Отметим, Дмитровский техникум — одно из старейших училищ в Московской области. Он основан 16 октября 1940 года в соответствии с Постановлением Совнаркома СССР о создании системы подготовки рабочей смены «Трудовые резервы». Здесь начали обучать токарей, слесарей-ремонтников и инструментальщиков, а в 50-е годы добавили профессии кузнеца-формовщика, литейщика, штукатура. В это же время построили токарные и швейные мастерские.

В настоящее время Дмитровский техникум значительно расширил список предлагаемых специальностей. Ознакомиться с перечнем можно на сайте.

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