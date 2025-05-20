Школьники из Жуковского вышли в финал всероссийских спортивных соревнований

Отборочные соревнования регионального этапа «Президентских состязаний» завершились в Домодедове. В них участвовали 13 команд, победивших на муниципальном этапе всероссийских спортивных соревнований.

Школьники состязались в прыжках в длину с места, беге, сгибании и разгибании рук в упоре лежа, подтягивании из виса на перекладине и наклонах вперед из положения сидя. Победителем соревнований стала команда пятого класса школы № 9 из Жуковского. Теперь ребятам предстоит побороться за награды в финальном этапе «Президентских состязаний».

В управлении образования администрации городского округа поздравили команду и ее руководителей Андрея Ревина и Сергея Степанова с успешным выступлением и пожелали покорения новых спортивных вершин.

Напомним, что в 2022 году команда восьмого класса школы № 5 завоевала на «Президентских состязаниях» второе место в спортивном многоборье. В общем зачете представители Жуковского заняли седьмое место среди 84 коллективов.