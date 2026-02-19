Школьники из Жуковского выиграли музыкальный конкурс
Юные таланты из Жуковской детской школы искусств № 1 в очередной раз подтвердили высокий статус своего учебного заведения, успешно выступив на Межзональном открытом конкурсе «Музыкальное детство». Соревнования юных исполнителей прошли в Бронницах и собрали лучших представителей музыкальных школ региона.
Жуковчане боролись за победу в номинации «Народные инструменты — баян, аккордеон». Жюри оценило подготовку участников, присудив им высокие награды. Диплом лауреата I степени завоевал Артемий. Диплом лауреата III степени был вручен Николаю.
«Подготовкой наших юных музыкантов занималась опытный преподаватель Марина Тихонова. Именно ее профессионализм и умение раскрыть потенциал каждого ребенка стали залогом столь высокого результата и мастерства на межзональном уровне», — сообщили организаторы.