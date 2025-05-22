Школьники из Жуковского прошли в финал спортивных соревнований

В Домодедове состоялись отборочные соревнования регионального этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». На региональный этап прибыли 13 команд — победители муниципальных этапов, прошедших ранее на территории городских округов.

В рамках соревнований школьники демонстрировали свои спортивные навыки и силу в различных видах испытаний: бег на короткую дистанцию, подтягивание из виса на перекладине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, выполнение наклонов вперед из сидячего положения, а также прыжки в длину с места.

По итогам испытаний команда 5А класса школы № 9 города Жуковского заняла первое место. Победители прошли в финальный этап соревнований, где продолжат бороться за звание лучших среди всей страны.

«От всей души поздравляем команду и ее наставников — руководителей Андрея Ревина и Сергея Степанова — с заслуженной победой! Желаем ребятам новых спортивных достижений, уверенности в себе и покорения новых вершин», — сообщили в управлении образования Жуковского.