Школьники из Зарайска посетили экскурсию на агропредприятие

В рамках реализации региональной программы профориентации, учащиеся профильного агротехнологического класса МБОУ «Лицей № 5» Зарайска совершили рабочий выезд на производственные площадки предприятия в Ступине. Программа была насыщенной и охватила весь производственный цикл — от подготовки кормовой базы и растениеводства до процессов животноводства и конечной переработки.

Лицеисты получили доступ в производственные цеха, где смогли наблюдать этапы создания молочной продукции, соответствующей высшим стандартам качества. Специалисты подготовили для юных гостей серию мастер-классов, посвященных современному земледелию. Особый акцент был сделан на принципах экологической устойчивости и бережного отношения к земельным ресурсам. Наибольшее впечатление на учащихся произвел уровень цифровизации и автоматизации процессов.

«Роботизированные системы, беспилотная техника и системы интеллектуального управления ресурсами — все это наглядно продемонстрировало школьникам, что современное сельское хозяйство является высокотехнологичной отраслью, требующей глубоких знаний в области ИТ и инженерии», — отметили организаторы.