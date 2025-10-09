Школьники из Зарайска победили в соревнованиях комплекса ГТО

В Зарайске завершились муниципальные соревнования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», в которых юные спортсмены из местных школ сражались за звание сильнейшего школьного спортивного клуба и возможность представлять свой округ на областном этапе.

В спортивном марафоне «Ступени к Олимпу» приняли участие команды школьников 2013–2014 годов рождения, продемонстрировав свои физические способности. Дети соревновались в нескольких классических дисциплинах, требующих силы, скорости и ловкости. Программа включала в себя прыжки в длину с места, подтягивания на высокой перекладине для юношей и отжимания от пола для девушек. Кроме того, участники выполняли упражнение на пресс за тридцать секунд, демонстрировали свою гибкость, выполняя наклон вперед из положения стоя на гимнастической скамье, и завершили испытания командной эстафетой.

Помощь в организации и судействе соревнований оказали студенты Зарайского педагогического колледжа, выступившие в роли волонтеров. В результате победу в командном зачете одержали учащиеся гимназии № 2 города Зарайска. Именно они теперь будут представлять округ на региональном этапе соревнований ГТО, где им предстоит побороться за право выхода на всероссийский уровень.