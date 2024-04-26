Школьники из Воскресенска сыграли в игру «Ворошиловский стрелок» | 360°

26 апреля 2024, 14:08
Школьники из Воскресенска сыграли в игру «Ворошиловский стрелок»
Молодежный центр «Олимпиец» городского округа Воскресенск стал ареной умственных состязаний для местных школьников. Открытый чемпионат по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» собрал пять команд из различных образовательных учреждений округа, включая гимназию № 1», лицей № 23, Воскресную школу города Белоозерский, Москворецкую гимназию и школу «Траектория успеха».
Игра, известная своим динамичным форматом, проверила знания участников в самых разнообразных областях. Ведущий турнира задавал сложные вопросы, на которые нужно было отвечать не только правильно, но и быстро, чтобы опередить соперников. В этом интеллектуальном поединке основным оружием стали не только знания, но и скорость реакции, а также способность команды работать слаженно.
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Команда «Валерьянка» из Воскресной школы города Белоозёерский продемонстрировала выдающиеся знания и командную работу, став победителем чемпионата. Их способность быстро и точно отвечать на вопросы ведущего позволила им «выбить» соперников и заслужить звание самой эрудированной команды турнира.
Организаторы турнира выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут хорошей традицией и в будущем привлекут еще больше участников.
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