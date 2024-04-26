Школьники из Воскресенска сыграли в игру «Ворошиловский стрелок» | 360°

Подмосковье 26 апреля 2024, 14:08 Школьники из Воскресенска сыграли в игру «Ворошиловский стрелок» Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Молодежный центр «Олимпиец» городского округа Воскресенск стал ареной умственных состязаний для местных школьников. Открытый чемпионат по интеллектуальной игре «Ворошиловский стрелок» собрал пять команд из различных образовательных учреждений округа, включая гимназию № 1», лицей № 23, Воскресную школу города Белоозерский, Москворецкую гимназию и школу «Траектория успеха».

Игра, известная своим динамичным форматом, проверила знания участников в самых разнообразных областях. Ведущий турнира задавал сложные вопросы, на которые нужно было отвечать не только правильно, но и быстро, чтобы опередить соперников. В этом интеллектуальном поединке основным оружием стали не только знания, но и скорость реакции, а также способность команды работать слаженно.

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Команда «Валерьянка» из Воскресной школы города Белоозёерский продемонстрировала выдающиеся знания и командную работу, став победителем чемпионата. Их способность быстро и точно отвечать на вопросы ведущего позволила им «выбить» соперников и заслужить звание самой эрудированной команды турнира.

Организаторы турнира выразили надежду на то, что подобные мероприятия станут хорошей традицией и в будущем привлекут еще больше участников.

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