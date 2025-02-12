Школьники из Воскресенска стали участниками межрегионального фестиваля интеллектуальных игр

На IХ Открытом межрегиональном фестивале интеллектуальных игр среди школьников «Павловская ласточка» городской округ Воскресенск представила команда из гимназии № 1 и лицея № 23 города Белоозерский. Всего турнир объединил 40 команд из 16 регионов страны.

Школьники из лицея № 23 выступили в составе команды «Топинамбур» , помимо них в составе команды долгопрудненских «Логарифмов» в турнире принял участие Георгий Соколов из команды «La’Cringe» гимназии № 1.

Интеллектуальные состязания длились два дня. Участники показывали свои знания и эрудицию в таких дисциплинах, как «Командная Своя игра», «Что? Где? Когда?», «Пентагон» и «Брейн-ринг». Конкурсантов разделили на три возрастные категории: «Д», куда вошли школьники из 5–7-х классов, «М», там собрались ученики 8–9-х классов, и «Ш» с учащимися 10–11-х классов.

Гостями мероприятия стали игроки команд телевизионного элитарного клуба «Что? Где? Когда?» и обладатели Хрустальной совы Борис Белозеров, Анастасия Шутова и Ким Галачян. Они фотографировались вместе с участниками фестиваля и дарили им автографы.

В результате команда «Топинамбур» завоевала второе место в группе «Ш» в дисциплине «Пентагон» и первое место в незачетной «Музыкальной своей игре».

Георгий Соколов и команда «Логарифмы» заняли почетное третье место в группе «Ш» в дисциплине «Брейн-ринг», третье место в группе «Ш» в дисциплине «Пентагон», третье место в незачетной «Музыкальной своей игре», а также третье место в группе «Ш» в общем зачете фестиваля.