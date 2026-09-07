Школьники из Воскресенска стали призерами областного туристского слета

Региональный этап туристского слета Московской области проходил в течение двух дней, 4 и 5 сентября, в городском округе Шаховская. Воскресенск на соревнованиях представляла команда «Навигатор» из лицея имени Героя Советского Союза Павла Стрельцова.

Участников слета ждали непростые испытания. Ребятам проходили полосу препятствий, демонстрировали навыки ориентирования и туристскую подготовку, доказывали, что командный дух и воля к победе — не просто слова. Каждый этап требовал не только физической подготовки, но и слаженной командной работы. Школьники доказали, что умеют быстро принимать решения и доверять друг другу.

Команда из Воскресенска под руководством опытного наставника Владимира Рассказова успешно справилась с поставленными задачами и стала бронзовым призером соревнований.