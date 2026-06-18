Школьники из Воскресенска стали лауреатами международных конкурсов

Ученики детской школы искусств № 5 Воскресенска стали лауреатами международных и всероссийских конкурсов. Достижения ребят отметили в Раменском, Санкт-Петербурге и Рязани.

Воспитанники Воскресенской детской школы искусств № 5 продолжили участие в творческих состязаниях в летний период. Они представили свои работы и номера в разных направлениях искусства и получили высокие оценки жюри. Успехи продемонстрировали учащиеся отделений музыки, изобразительного искусства и хореографии.

Анна Козлова, занимающаяся под руководством преподавателя Людмилы Левиной, стала лауреатом первой степени Международного Грант-фестиваля традиционных культур народов России в исполнительских видах в Год единства народов России «ЗВЕЗДНОЕ ЛЕТО», который прошел в Раменском. Программа фестиваля собрала участников из разных регионов и стран.

Преподаватель отметила уровень подготовки ученицы и ее настойчивость.

«Анна показала уверенное исполнение и серьезный рост в мастерстве. Для нас это важный результат системной работы», — сказала Людмила Левина.

На Международном фестивале-конкурсе «Вдохновение. Лето» в Санкт-Петербурге успешно выступили воспитанницы отделения изобразительного искусства под руководством Галины Гончаровой. Мария Юрош, Виктория Вахрамеева, Варвара Кривчина и Мария Янученя стали лауреатами первой степени.

Хореографический коллектив «Фантазия» под руководством Галины Кудрявцевой представил программу на I Международном многожанровом фестивале-конкурсе творчества и искусств «Параллели», который прошел в Рязани. Коллектив завоевал звание лауреата первой степени и получил Гран-при.

«Для нас важно не только участие, но и возможность расти через такие конкурсы. Каждый выход на сцену помогает детям становиться увереннее», — отметила Галина Кудрявцева.

Педагоги и наставники поздравили воспитанников с достижениями и отметили их высокий уровень подготовки.