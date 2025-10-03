Школьники из Воскресенска сняли серию роликов по роману Пушкина «Дубровский»

Анна Павлова, учитель русского языка, трудоустроилась в школу «Сфера» в селе Фаустово в Воскресенске. Она окончила Государственный социально-гуманитарный университет в Коломне и начала преподавать уже с третьего курса в школе «Вектор».

Решение стать учителем Анна Павлова приняла после дня самоуправления в родной школе. Любовь к литературе она переняла от своего учителя, которая проводила поэтические вечера.

«В старших классах я поняла, что мне нравится писать, выступать, читать стихи. В 11 классе я попробовала преподавать русский и литературу сама. Мне очень понравилось работать с детьми, тогда и решила связать с этим жизнь», — делится Анна.

Анна отметила, что заинтересовать современных детей литературой бывает непросто.

«Дети сейчас мало читают. Чтобы они захотели прочитать произведение, нужен особый подход», — говорит учительница.

Анна предложила школьникам снять буктрейлеры — короткие видеоролики по роману «Дубровский» Александра Сергеевича Пушкина.

«Чуть ли не весь класс участвовал: кто-то декорации делал, кто-то костюмы придумывал. Мы составили сценарий, распредели роли, отрепетировали. Снимали в библиотеке, красиво оформили», — рассказала Анна.

Педагоги отметили таланты начинающего педагога. Анна уже участвовала в конкурсах «Топ-100 учителей» и «Педагогический дебют», где делилась своими наработками.