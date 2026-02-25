Школьники из Воскресенска проведут зимние каникулы в детских лагерях Подмосковья

Восемь детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отправились на зимние каникулы в детские оздоровительные лагеря Подмосковья. С 21 февраля ребята из Воскресенска отдыхают в «Литвиново» и лагере «Имени 28 Героев Панфиловцев», сообщили в пресс-службе Минсоцразвития области.

Во время пребывания в лагерях ребята не только наслаждаются красотой природы, но и активно участвуют в спортивных соревнованиях, творческих мастерских и образовательных занятиях, которые способствуют развитию их навыков и талантов.

«Бесплатные путевки предоставляются детям не только летом. Дети из малоимущих семей могут отдохнуть и в зимние каникулы. Четверо детей из Воскресенска отправились на отдых в лагерь „Имени 28 Героев Панфиловцев“, еще четверо — в „Литвиново“, — рассказала начальник управления соцзащиты Ольга Лузянина.

Путевки предоставляются детям из малообеспеченных семей с доходом ниже 19 302 рублей на человека. Для получения услуги «Организация отдыха и оздоровления отдельных категорий детей» необходимо подать заявление через региональный портал госуслуг Московской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 122 (доб. 6) или в чатах Telegram «Социалка. Воскресенск».