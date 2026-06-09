Школьники из Воскресенска посетили пожарную часть с экскурсией

В Центре культуры и досуга «Москворецкий» прошел день профильной направленности «Профессия пожарный». Ребята послушали рассказ об особенностях профессии, вспомнили правила пожарной безопасности и выполнили задания квест-игры «Юные пожарные».

Учащиеся Центра культуры и досуга отправились в действующую пожарную часть. Заместитель начальника 130-й пожарно-спасательной части Воскресенского пожарно-спасательного гарнизона Олег Фадеев провел школьников по всем помещениям, показал пожарную машину, одежду и снаряжение. Он подробно рассказал о работе гарнизона в расположении и на выездах по тревоге.

В завершение дети смогли посидеть в пожарной машине, послушать сирену, а обливание из пожарного рукава никого не оставило равнодушным. Такие мероприятия помогают школьникам лучше узнать профессию и понять ее важность.