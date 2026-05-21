Школьники из Воскресенска получили 20 дипломов на всероссийской олимпиаде

17 наград — у воспитанников лицея имени П. В. Стрельцова. Всего учащиеся из Подмосковья завоевали 578 дипломов на заключительном этапе состязания.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что результаты региона заметно выросли по сравнению с прошлым годом. Из 1115 участников, представлявших область, победителями и призерами стали больше половины — 52%. За последние семь лет количество дипломов у подмосковных школьников увеличилось более чем в семь раз. Основной вклад традиционно вносят три ведущих образовательных центра: гимназия имени Примакова, Физтех-лицей и Технолицей имени Долгих, а также флагманские школы, работающие в каждом округе.

Больше всего наград регион получил в гуманитарных и технических направлениях. Лидируют обществознание, астрономия и право. Также высокие результаты показали технология, основы безопасности и защиты Родины и физика.

Победители финала получат по 500 тысяч рублей, призеры — по 300 тысяч, а участники, набравшие не менее 30% от максимального балла, — по 100 тысяч. Кроме того, дипломанты имеют право поступать в ведущие вузы страны без экзаменов по профильному предмету.

Заключительный этап олимпиады по экономике прошел в Физтех-лицее имени Капицы, а по мировой художественной культуре — в гимназии имени Примакова. Московская область принимает финал олимпиады уже четвертый год подряд.