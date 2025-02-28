Школьники из Воскресенска побывали на спектакле театра в Коломне

Воскресенские школьники посетили интерактивную программу Коломенского театра «В городе N». Ребята также приняли участие в мастер-классе по изготовлению венецианской маски.

Постановку «Весь мир театр. Маски и актеры» посетили воспитанники Воскресенской детской школы искусств. Актеры раскрыли юным музыкантам тонкости своего искусства, рассказали историю театральной маски, подготовили шуточную викторину и пригласили их на мастер-класс по изготовлению венецианской маски. Ребята проявили изобретательность и трудолюбие. В итоге они создали поделки, украшенные цветными перьями и розами.

В конце воспитанники школы искусств приняли участие в спектакле под руководством опытного режиссера. Посещение театра завершилось чаепитием со сладостями в буфете.