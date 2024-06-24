Школьники из Воскресенска побывали на экскурсии в центральной библиотеке

В рамках ежегодного проекта «Умные каникулы» школьники Подмосковья посещают образовательные площадки, создают проекты и проводят исследования. Так, школьники из лицея имени П. В. Стрельцова из Воскресенска побывали в центральной библиотеке.

Участникам проекта рассказали о записи в библиотеку и о том, как правильно пользоваться книгами. Библиотекари поделились информацией о кружках и клубах, действующих в учреждении, показали экспозиции и выставку частных коллекций. Особенно запомнилась школьникам литература для незрячих читателей, напечатанная шрифтом Брайля.

Каждый желающий мог попробовать разобраться в классификации книг, а также найти нужное издание в алфавитном каталоге. Также сотрудники библиотеки познакомили ребят с открытым фондом книг и журналов.

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