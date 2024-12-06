Экскурсию на швейную фабрику провели для школьников в Воскресенске

Семиклассницы из школы «Наши традиции» поучаствовали в областном проекте «Школа полного дня». Они посетили местное швейное производство.

Цель экскурсии — познакомить детей с профессией швеи и продемонстрировать, как работает современное предприятие легкой промышленности. Провел экскурсию сотрудник компании.

Отдельно уделили внимание технике безопасности и работе оборудования. Каждая участница экскурсии могла задать вопросы работникам предприятия.

Отметим, что подобные мероприятия помогают школьникам понять суть разных профессий, получить о них представление

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