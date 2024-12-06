Экскурсию на швейную фабрику провели для школьников в Воскресенске
Семиклассницы из школы «Наши традиции» поучаствовали в областном проекте «Школа полного дня». Они посетили местное швейное производство.
Цель экскурсии — познакомить детей с профессией швеи и продемонстрировать, как работает современное предприятие легкой промышленности. Провел экскурсию сотрудник компании.
Отдельно уделили внимание технике безопасности и работе оборудования. Каждая участница экскурсии могла задать вопросы работникам предприятия.
Отметим, что подобные мероприятия помогают школьникам понять суть разных профессий, получить о них представление
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
«Супердискотека 90-х» возращается с новой постановкой!
Восьмиклассник устроил резню в школе Краснодара
Возложение цветов к бюсту Героя соцтруда Докторова прошло в Воскресенске
Подмосковные фигуристы выиграли 5 медалей на всероссийских соревнованиях
Мастер-классы ко Дню Героев Отечества провели для школьников в Воскресенске
Экскурсии и награды. Как прошел форум «Патриот — это я» в Подмосковье
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте