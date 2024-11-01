Школьники из Волоколамска стали призерами всероссийской патриотической игры

Юные спортсмены показали высокие результаты на ежегодной военно-патриотической игре старшеклассников Союза городов Воинской Славы «Наша сила в единстве!». Они завоевали несколько призовых мест.

Воспитанники спортивно-патриотического клуба «Спецвзвод» уже в третий раз представляли Волоколамский округ на всероссийских соревнованиях, проходивших в Чечне. Высокая конкуренция и серьезные испытания не помешали ребятам выступить очень достойно.

Команду и ее наставников поздравила с высоким достижением руководитель муниципалитета Наталья Козлова. Она вручила участникам состязаний благодарственные письма. Школьники рассказали главе округа о своей подготовке к игре и поделились проблемами. Оказалось, что спортсменам не хватает хорошего тира и полигона для более эффективной подготовки к соревнованиям.

Наталья Козлова заявила, что администрация округа готова помочь спортивно-патриотическому клубу и найти возможность для организации регулярных сборов для тренировок ребят на профессиональных сертифицированных площадках.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».