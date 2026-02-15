Школьники из Волоколамска представили авторские коллекции на конкурсе моды

13 февраля в волоколамском Доме детского творчества прошел муниципальный этап областного конкурса «Подиум-2026». Участники из школ округа подготовили самостоятельно разработанные наряды и аксессуары и показали их на настоящем подиуме.

Жюри, в которое вошли директор Дома детского творчества Анастасия Зайцева, стилист-визажист Анжелика Белецкая и руководитель студий декоративно-прикладного творчества Александра Каширина, отметило хороший уровень подготовки участников, внимание к деталям и творческий подход.

Первое место занял коллектив «Дебют» из Волоколамской школы-интерната с коллекцией «Вне времени». Девушки создали платья с использованием газет, CD-дисков и декоративной проволоки.

Второе место завоевал коллектив «Магия моды» из Сычевской школы, представивший вязаную коллекцию «Волшебная нить». Третье место у коллектива «Браво» из гимназии № 1 с карнавальными костюмами ангела, ведьмы, арабской танцовщицы и других персонажей.

Специальным гостем конкурса стал коллектив «Маска» из Волоколамской школы № 2. Трио участвует в областном конкурсе «Юные таланты Московии» и представит округ на региональном этапе.