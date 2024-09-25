Школьники из Волоколамска побывали на матчах известных футбольных команд

Активисты «Движения Первых» из Волоколамска побывали на матчах команд ЦСКА — «Краснодар» и «Спартак-Москва» — «Динамо». Им подарили бесплатные билеты на эти игры.

Ребята из Волоколамска смогли посмотреть матчи, а также поучаствовали в конкурсах и получили подарки.

«Полученные от клубов билеты мы направляем в школьные первичные отделения, и там их распределяют среди активистов. Ребята в полном восторге! А вчерашнее футбольное спартаковско-динамовское дерби они охарактеризовали так: „Это было круто!“» — поделилась председатель Волоколамского местного отделения «Движения Первых» Светлана Баринова.

Подобные акции проводятся для ребят из «Движения Первых» регулярно. Спортивные клубы-партнеры подмосковной региональной организации поощряют активистов бесплатными билетами. К примеру, зимой дети посетили игры по футболу, хоккею и регби.

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