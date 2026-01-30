Школьники в Красноармейске помогли убрать снег во дворе

В городе Красноармейске, расположенном в городском округе Пушкинский, ученики Центра образования №2 активно помогают убирать школьный двор после сильных снегопадов. Заместитель директора по хозяйственной части Оксана Карлова обратилась за помощью к учителям, но инициативу поддержали и старшеклассники.

Ученики 10 «А» и 8 «А» выходят на уборку снега на переменах. Мороз их не остановил — за десять минут 11 ребят очистили дорожки у главного входа. В благодарность учителя угостили школьников горячим чаем и сладостями.

Особенно отмечены старания восьмиклассников Данилы Литова и Михаила Абрамушкина, которые работают на каждой перемене.