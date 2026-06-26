Школьники из трудового лагеря обновили детскую площадку в Лобне

План работ у школьников масштабный: покрасить все конструкции в яркие цвета, которые оживят игровое поле, а также убрать мусор и старую траву. На выполнение всех задач у ребят есть не более четырех часов в будние дни.

«По решению главы округа Анны Кротовой был открыт трудовой лагерь, куда записывались ученики девятых классов. Для детей это очень радостное событие, потому что есть возможность почувствовать себя взрослым, получить свои заработанные деньги. Кроме этого, навести порядок в своей любимой школе и на близлежащих участках», — рассказала директоры школы № 9 Ирина Кырма.

В лагере трудятся 15 ребят. Всего в Лобне на базе учебных заведений открыто семь подобных мест. Делать округ лучше в свои каникулы смогут более 230 старшеклассников в две смены: в июне и августе.