Школьники из Свердловского побывали на всероссийском поэтическом фестивале

Активисты «Движения Первых» из Лосино-Петровского округа отправились в национальный центр «Россия». Там они поучаствовали в финале всероссийского проекта «Голос поэта».

Фестиваль объединяет музыку и поэзию. Перед молодежью выступили звезды отечественного рэпа. Они исполнили стихотворения классиков русской поэзии в авторских музыкальных аранжировках.

К примеру, артисты исполнили произведения Маяковского, Пушкина, Лермонтова, Цветаевой, Некрасова, Мандельштама, Гиппиус, Северянина, Орлова и других поэтов в этническом хоре и в жанре современного балета.

Выступили на сцене Mary Gu, Юлия Савичева, ST, HammaAli, NILETTO, Бьянка и другие артисты. Ребята из Лосино-Петровского поблагодарили местное отделение «Движения Первых» за возможность стать частью такого события.

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