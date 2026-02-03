Школьники из Солнечногорска стали призерами олимпиады по биологии и экономике

Стали известны результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по биологии и экономике. По итогам конкурсных испытаний призовые места заняли учащиеся школ № 4 и № 2, а также лицея № 7 городского округа Солнечногорск.

Ребята продемонстрировали глубокие знания учебных дисциплин и высокий уровень аналитического мышления. Призером регионального этапа по биологии стала ученица девятого класса школы № 4 Алена Витренко. Подготовку к олимпиаде она проходила под руководством учителя биологии Юлии Живан. Еще один достойный результат по этому предмету показала ученица школы № 2 Маргарита Лунгу, которую готовила педагог Ирина Королева.

Сразу четверо учащихся лицея № 7 стали призерами олимпиады по экономике. Высокие результаты показали Кирилл Немытченко и Алексей Копытов, а также Степан Кузнецов и Ангелина Галстян. Подготовку школьников обеспечила педагог Юлия Калиненко.

«Знаете, что меня больше всего впечатлило, когда я смотрел списки? Рядом с именами наших победителей — названия ведущих лицеев и гимназий Москвы и области. Наши школьники из обычных (на первый взгляд!) школ — наравне с ними. А иногда и выше. Это говорит об одном: качество образования в Солнечногорске — на самом высоком уровне», — сказал глава городского округа Константин Михальков.

Стоит отметить, что в прошлом году Солнечногорск на региональном этапе Всероссийской олимпиады представлял 131 ученик 8–11-х классов. По итогам соревнований 47 школьников стали победителями и призерами.