Школьники из Солнечногорска стали победителями всероссийской олимпиады

В Солнечногорске 27 учеников 8-11 классов отличились на региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Восемь человек стали победителями, а 19 заняли призовые места.

Школьники из Солнечногорска заняли призовые места в Всероссийской олимпиаде школьников по следующим предметам: искусство — восьмиклассница из школы № 5 Регина Мубаракшина, химия — одиннадцатиклассник Тимоновской школы Александр Пасько и одиннадцатиклассница школы № 5 Захро Турсунова, русский язык — девятиклассница из школы № 5 Мария Лях, одиннадцатиклассница из гимназии № 6 Диана Касар и одиннадцатиклассница лицея № 8 Яна Зайцева, история — одиннадцатиклассница из школы № 5 Вера Боришевич.

«Отдельное спасибо хочу выразить педагогам. Именно вы помогали ребятам готовиться и верили в их успех. Ученикам хочу пожелать двигаться только вперед! Всегда стремитесь получить новые знания и навыки. Вы — будущее нашего округа», — отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Всероссийская олимпиада школьников охватывает 24 предмета и проходит в четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Последний этап начнется 15 марта.