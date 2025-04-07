Школьники из Солнечногорска приняли участие в акции по сбору вторсырья

Итоги пилотной акции среди школьников по сбору отходов «Разделять легко» подвели в Солнечногорске. Абсолютным лидером стал главный корпус Поваровской школы: дети собрали пять с половиной кубометров отходов для вторичной переработки .

Региональный оператор «ЭкоПромСервис» и комплекс по переработке отходов «Нева» запустили экологическую акцию по сбору бумаги, пластика, металла и «добрых крышечек». Для школьников организовали вводные семинары, а также предоставили наглядные материалы. На территории образовательных учреждений установили контейнеры для сбора полезных фракций, которые на 30% изготовлены из вторичной гранулы, произведенной на заводе «ЭкоПласт».

Собранный объем отходов каждой команды взвесили и подсчитали, после чего определили победителя.

«Всего участники собрали 7,6 кубометров „сухих“ отходов. По объему это бункер для крупногабаритных отходов. Спасибо „ЭкоЛайн“ и комплексу по переработке отходов „Нева“ за экологическое просвещение наших школьников, а учителям, ребятам и родителям — за активность в проекте», — отметил первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Александр Кузьмин.

Главный приз акции — уникальные уроки экофизкультуры, не имеющие аналогов в России. Их технологию и содержание разработали «ЭкоЛайн» и «ЭкоСпорт». Все собранные во время акции отходы доставили на комплекс по переработке «Нева» для сортировки и дальнейшей переработки.