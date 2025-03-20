Школьники из Солнечногорска примут участие в областном экологическом конкурсе рисунков

Юных жителей Солнечногорска приглашают принять участие в конкурсе рисунков «ЭкоПодмосковье». Работы принимают с 20 марта по 25 апреля.

Конкурс проводит Московская областная дума для того, чтобы привлечь внимание детей и молодежи к проблемам сохранения окружающей среды, повысить уровень экологической грамотности и усилить роль художественного творчества как средства экологического и патриотического воспитания подрастающего поколения.

К участию допускают детей в возрасте от шести до 18 лет, которые проживают на территории Московской области. В этом году объявили следующие темы для номинаций: «Красная книга Московской области глазами детей», «Деревья, опаленные войной. Аллея памяти Героев» и «По следам краснокнижных растений».

Участник должен отсканировать рисунок или сделать его фотографию в разрешении от 300 до 600 точек на дюйм в формате JPEG, TIFF или PNG, направить его на электронную почту: mod-ecology@yandex.ru. В тексте письма необходимо указать фамилию, имя, отчество, возраст, место жительства, выбранную номинацию, контактный телефон и адрес электронной почты.

Победители получат дипломы Московской областной думы и ценные призы. С постановлением конкурса можно ознакомиться на официальном сайте администрации городского округа Солнечногорск.