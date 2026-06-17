Школьники из Солнечногорска побывали с экскурсией в моторвагонном депо

15 июня дети из Солнечногорска побывали с экскурсией на станции «Зеленоград-Крюково» Московского центрального диаметра и в моторвагонном депо «Крюково». Они познакомились с работой железнодорожного транспорта и основами безопасности на объектах инфраструктуры.

Школьники увидели, как устроена работа станции и как обслуживаются пригородные поезда. Им показали основные этапы подготовки составов к рейсам, а также работу диспетчерских служб. Сотрудники объяснили, как организована система движения поездов и какие специалисты обеспечивают ее бесперебойную работу.

Отдельный блок программы был посвящен правилам поведения на железной дороге. Детям рассказали, как правильно пользоваться билетами и как вести себя на платформах и переходах. Особое внимание уделили теме безопасности и недопустимости нахождения на путях вне специально оборудованных зон. Сотрудники также предупредили о рисках, связанных с зацепингом, и объяснили последствия таких действий.

«В связи с участившимися случаями зацепинга мы проводим такие экскурсии, чтобы дети понимали, насколько опасно это увлечение. Это была первая пробная поездка для солнечногорских школьников. Ребята увидели работу железной дороги изнутри и познакомились с профессиями, которые обеспечивают безопасность движения», — сказал первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Виталий Тушинов.

По его словам, такие посещения будут продолжены на регулярной основе. Власти округа и руководство станции договорились расширить практику подобных ознакомительных поездок для школьников.