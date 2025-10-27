Школьники из Шатуры стали призерами Международной космической олимпиады

Шатурские лицеисты заняли призовые места на XXXIII Международной космической олимпиаде. Ее приурочили к 70-летию космодрома «Байконур», 60-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство и 50-летию первого международного полета по программе «Союз — Аполлон».

В олимпиаде приняли участие 130 школьников из Московской области и других регионов России, а также из Беларуси, Таджикистана и Азербайджана.

Международная космическая олимпиада, которая проходила с 16 по 24 октября, традиционно включает в себя туры по математике, физике и информатике, конференции и тренинги.

Главным этапом ежегодно становится творческий тур, на котором участники защищают собственные проекты по астрономии и астрофизике, космическим технологиям, робототехнике, биологии и экологии и другим востребованным направлениям.