Школьники из Шатуры стали призерами Международной космической олимпиады
Шатурские лицеисты заняли призовые места на XXXIII Международной космической олимпиаде. Ее приурочили к 70-летию космодрома «Байконур», 60-летию первого выхода человека в открытое космическое пространство и 50-летию первого международного полета по программе «Союз — Аполлон».
В олимпиаде приняли участие 130 школьников из Московской области и других регионов России, а также из Беларуси, Таджикистана и Азербайджана.
Международная космическая олимпиада, которая проходила с 16 по 24 октября, традиционно включает в себя туры по математике, физике и информатике, конференции и тренинги.
Главным этапом ежегодно становится творческий тур, на котором участники защищают собственные проекты по астрономии и астрофизике, космическим технологиям, робототехнике, биологии и экологии и другим востребованным направлениям.
Победителем по программе «Физика» и призером по программе «Математика» стал Артем Назаров. Призером по программе «Математика» стал Олег Опарин, а призером творческого конкурса с работой по исследованию Луны на основе визуальных наблюдений — Алексей Кочкин.
«Поздравляем лицеистов с победой и благодарим их научного руководителя Ольгу Ивановну Митькину, учителя физики, за подготовку ребят к творческому конкурсу и олимпиаде по физике, и Алексея Михайловича Богаткова, учителя математики, за подготовку ребят к олимпиаде по математике!» — прокомментировал директор шатурского лицея Александр Кошелев.
Отметим, благодаря олимпиаде победители и призеры смогут получить дополнительные баллы к своим результатам ЕГЭ и внести сертификаты олимпиады в число индивидуальных достижений при поступлении в высшие учебные заведения.
Также ребята могут претендовать на льготы и преимущества при поступлении, если они предусмотрены конкретным вузом.