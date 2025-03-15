Школьники из Шатуры представили проекты на научной конференции

Традиционная научно-практическая конференция «Преемственность поколений» прошла в ИПЛИТ РАН. В ней поучаствовали ученики школ Шатуры.

В рамках мероприятия школьники из Шатуры пообщались с учеными. Они узнали об изделиях, которые разрабатывают в лазерном центре и успешно применяют в медицине, строительстве и электронике.

Также для ребят организовали экскурсию по лабораториям института. Они познакомились с аддитивными технологиями и увидели новейшие разработки.

После школьники представили на суд ученых свои работы на различные темы: космоса, агро- и биотехнологий и искусственного интеллекта.

Напомним, что накануне президент Российской Федерации Владимир Путин поддержал идею создания в Шатуре центра аддитивных технологий. В том числе это поможет решить одну из главных задач — начать подготовку молодых ученых еще со школы.