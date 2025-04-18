Школьники из Серпухова стали призерами Всероссийской олимпиады по физкультуре

Школьники городского округа Серпухов продемонстрировали выдающиеся результаты на заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников по физической культуре, который прошел в Якутске. В соревнованиях приняли участие 292 ученика из 81 региона России.

Олимпиада включала два тура: теоретический и практический. В теоретическом этапе участники показали свои знания в области спортивной теории, физической культуры и основ здоровья. Практический этап состоял из испытаний по гимнастике, легкой атлетике, спортивным играм и прикладной физической культуре.

По итогам соревнований ученица «Гимназии Протвино» Анна Наавгуст стала победителем Всероссийского этапа. Ученик Оболенской школы Степан Ионов и ученик той же гимназии Артем Резвых завоевали звания призеров.

«Поздравляю ребят. Новых успехов и рекордов», — отметил временно исполняющий полномочия главы городского округа Серпухов Алексей Шимко.

Успехи школьников стали гордостью для всего округа, еще раз подчеркнув высокий уровень подготовки и стремление к победам среди юных спортсменов региона.