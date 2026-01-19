Школьники из Серпухова стали призерами чемпионата по настольным играм

Открытый чемпионат по интеллектуальным настольным играм «Юнармия в игре — достижения через приключения» собрал 64 коллектива из Московской и Калужской областей. Серпухов на соревнованиях представляли команды школ № 18, № 3, Дашковской школы и Образовательного комплекса имени Владимира Храброго.
На чемпионате юнармейцев ждал интеллектуальный турнир, где было необходимо показать свои знания, а также спортивные испытания. Ребята отвечали на сложные вопросы по истории Великой Отечественной войны и культуре народов России, выполняли нормативы общей физической и военно-прикладной подготовки.
Команда отряда «Пересвет» школы № 18 под руководством Олеси Плотниковой показала блестящий результат, став бронзовым призером в общем зачете турнира.
