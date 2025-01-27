Школьники из Серпухова приняли участие в техническом хакатоне

Отборочный семинар «Технический хакатон „Дубна-2025“» проводился уже в четвертый раз. Конкурс организовали школа № 10 и Объединенный институт ядерных исследований Дубны.

Целью хакатона было расширение исследовательского потенциала школьников и углубленное изучение основ робототехники на платформе Arduino. За победу боролись 15 команд из образовательных учреждений Серпухова и Чехова. Три сильнейшие были награждены дипломами и подарками.

В рамках хакатона студенты Подмосковного политехнического колледжа провели для участников мастер-класс по световому изучению, на котором ребята создали собственные разработки.

Ученики школы № 10 с младших классов изучают информатику, робототехнику, программирование. Конкурсы подобного формата в учебном заведении проводятся на регулярной основе. В марте пройдет Фестиваль точных наук, который включает в себя форматы технического моделирования, конструирования и робототехники.