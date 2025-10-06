Школьники из Серпухова приняли участие в региональном слете юных туристов

В муниципальном округе Шаховская прошел региональный туристский слет «Походы первых — больше, чем путешествие». Он объединил свыше 150 школьников из Подмосковья, в том числе из городского округа Серпухов.

Участники слета демонстрировали навыки установки палаток, состязались в спортивном ориентировании, пели туристские песни и готовили на костре. Ребята решали краеведческие задачи, осваивали азы оказания первой медицинской помощи.

Мероприятие посетила и председатель «Движения первых» Московской области Анастасия Бочарова. Она и другие почетные гости слета отметили важность подобных мероприятий для патриотического воспитания подрастающего поколения.

«Учу детей быть сплоченными и терпеливыми. Мы готовились к этому слету целый месяц, провели множество тренировок. Главное — поддерживать друг друга!» — сказала руководитель отряда «Движение», классный руководитель 3 «Г» класса Дашковской средней школы Лариса Сандакова.

Отметим, что по итогам слета победителями в своих возрастных группах стали отряды «Друзья» из Дубны, «Серпуховские павлины» и «Движение» из Серпухова.