Школьники из Серпухова приняли участие в ежегодном экологическом слете

Ежегодный эко-слет «Путешествие по экологической тропе» организовали для школьников в бору городского округа Серпухов. Ребята сажали деревья, учились различать их породы по коре и листьям, решали экологические задачи, ребусы и загадки.

Школьники из Серпухова освоили навыки, необходимые для охраны окружающей среды. Так, ребята обучились работе с ранцевым огнетушителем, освоили посадку саженцев, научились распознавать породы деревьев по коре и листьям. Также подростки разгадывали экологические ребусы, решали задачи и находили ответы на загадки.

Отметим, что бор в Серпухове имеет статус особо охраняемой природной территории. Экологи насчитали здесь 44 вида позвоночных животных, из них 37 видов птиц, 11 разновидностей млекопитающих и два вида амфибий. А самые распространенные деревья здесь сосна, береза, липа, клен, ясень и осина.

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