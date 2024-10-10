Школьники из Серпухова посетили выставку репродукций картин Винсента Ван Гога

В Серпухове продолжается реализация проекта «Умные каникулы». Школьники посетили Дом культуры «Большевик», где увидели выставку репродукций картин Винсента Ван Гога и Поля Гогена.

Школьники могут погрузиться в мир искусства с помощью «Умных каникул». Например, посетить выставку «Подсолнухи» московской арт-студии «Голландцы». Для детей в рамках экспозиции организовали мастер-класс и провели экскурсию. Они примерили на себя роль художников.

Отметим, проект «Умные каникулы» проходит в Доме культуры «Большевик» несколько лет. Более 200 человек за одну смену становятся участниками увлекательных мероприятий.

«Важно, чтобы отдых юных серпуховчией был насыщенным, интересным и познавательным», — отметил глава городского округа Серпухов Сергей Никитенко.

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