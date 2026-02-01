Школьники из Серпухова победили на федеральном конкурсе

Команда школы № 16 из Серпухова получила высокую оценку на федеральном уровне. Школьники победили в одной из номинаций конкурса «Движения Первых».

Проект учеников завоевал призы в категории «Инициативы Первых». Эксперты отметили его качество и реальную пользу для общества.

Теперь команду пригласили на крупный всероссийский сбор движения в этом году. Для ребят это станет возможностью показать свою работу в масштабах страны.

«Мы гордимся нашими молодыми активистами. В нашем округе растет поколение, которое готово менять жизнь к лучшему», — заявил глава Серпухова Алексей Шимко.

Школьники получат методическую поддержку и консультации. Это поможет им развивать свой проект в других регионах России.