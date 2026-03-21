Школьники из Серпухова освоили правила цифрового этикета

Современные подростки проводят в сети значительную часть времени, и умение грамотно выстраивать коммуникацию становится важным жизненным навыком. Специалист по социальной работе с молодежью Е. Ревина собрала школьников, чтобы поговорить о том, как сделать пребывание в интернете не только приятным, но и безопасным.

В ходе разговора участники затронули три важные темы. Особое внимание уделили правовой грамотности: ребятам рассказали, какая ответственность — от административной до уголовной — предусмотрена за оскорбления, распространение ложной информации или запрещенного контента. Не обошли стороной и вопросы приватности: школьникам объяснили, как правильно настраивать профили в социальных сетях и защищать личные данные от посторонних.

Отдельным блоком обсудили культуру общения. Вместе с ведущей участники разобрали, как выстраивать конструктивный диалог в чатах и на форумах, не переходя на агрессию, и что делать, если столкнулся с конфликтом.