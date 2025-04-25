Школьники из Серебряных Прудов выступили на фестивале ГТО

В спортивном комплексе «Молодежный» прошел муниципальный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Мероприятие, организованное в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Семья», было приурочено к 80-летию Великой Победы.

Программа соревнований включала в себя скоростной бег на дистанциях от 60 метров до двух километров, метание спортивного мяча, проверку гибкости посредством наклона вперед из положения стоя на гимнастической скамье, прыжки в длину с места, упражнения на пресс — поднимание туловища из положения лежа на спине, а также силовые тесты: сгибание и разгибание рук в упоре лежа для девушек и подтягивание из виса на перекладине для юношей.

По итогам соревнований первое место и звание победителей фестиваля завоевала команда Серебряно-Прудской школы имени Чуйкова. Второе место заняли участники из Совхозной школы, а бронзовыми призерами стали юные спортсмены из поселка Новоклемово.

«Победитель и призеры фестиваля были награждены медалями, грамотами и кубками от отдела по физической культуре и спорту муниципального округа Серебряные Пруды. Все ребята большие молодцы, проявили себя достойно!», — сообщили организаторы фестиваля.