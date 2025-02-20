Школьники из Серебряных Прудов стали призерами олимпиады по математике

Школьники округа продемонстрировали высокий уровень, войдя в число лучших математиков и гуманитариев Подмосковья. По словам ребят, успех стал результатом упорной работы.

Девятиклассник из Совхозной школы Иван Щукин стал призером регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по математике. Не менее впечатляющих результатов добился его сверстник из школы имени Василия Чуйкова Захар Печенов, который показал отличное знание права.

«Мы гордимся вами! Желаем дальнейших успехов, новых открытий и ярких побед», — отметила начальник местного управления по образованию Светлана Егорова.

Региональный этап Всероссийской олимпиады школьников в Московской области стартовал в начале января. Он включает в себя тестирование по 24 предметам. Участниками в этом году станут около 25 тысяч школьников области.