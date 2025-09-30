Школьники из Серебряных Прудов стали финалистами чемпионата «Мое Подмосковье»

В Серебряно-Прудской школе имени маршала Чуйкова прошел муниципальный этап Московского областного чемпионата по настольной игре «Мое Подмосковье» — проекта, организованного при поддержке Московской областной Думы. Чемпионат, направленный на повышение интереса к истории и культуре родного края, стал праздником знаний и командного духа.

Этот инновационный игровой формат уже во второй раз объединяет школьников и педагогов в стремлении расширить знания о своей малой родине: ее богатой истории, героях, достопримечательностях, традициях и природе.

«Проект „Мое Подмосковье“ не только способствует интеллектуальному развитию, но и воспитывает чувство патриотизма и гордости за свой регион. Чемпионат — это не просто викторина, проверяющая эрудицию участников. Это настоящее интеллектуальное шоу в формате настольной игры, где участники отвечают на вопросы о населенных пунктах Московской области, разгадывают местные легенды и предания, узнают старинные фотографии городов и деревень, соревнуются в знании флагов, гербов и выдающихся личностей, прославивших регион», — сообщили организаторы.

На старт муниципального этапа вышли пять команд, представлявших различные образовательные учреждения округа. Сильнейшим оказался коллектив «Блестящие леди» из школы имени маршала Чуйкова. Наставником команды выступила учитель истории Жанна Леонова. Теперь девушкам предстоит отстаивать честь Серебряных Прудов на региональной игре, которая состоится 7 октября и будет приурочена ко Дню Московской области. На чемпионате соберутся школьники-интеллектуалы со всего региона, чтобы продемонстрировать свои знания и побороться за звание самых эрудированных знатоков Подмосковья.