Школьники из Щелкова прошли кастинг в театральный проект

В Московской области дан старт новому проекту «Театральный поединок. Школьная лига», призванному выявить и поддержать юные таланты региона. Первые очные кастинги прошли уже в четырех городах Подмосковья.

Одним из участников отборочных мероприятий стал театр «Вдохновение» из щелковской школы № 11 имени Георгия Титова, который проявил себя на площадке в Химках.

Для молодых артистов из Щелкова день кастинга превратился в интенсивный образовательный марафон.

«В течение целого дня ребята не просто демонстрировали свои таланты, но и активно шлифовали актерские способности и навыки сценической импровизации. Под чутким руководством опытных педагогов и наставников проекта, каждый участник получил уникальную возможность погрузиться в мир театрального искусства», — сообщили организаторы.

Они оттачивали дикцию, развивали пластику, учились чувствовать партнера и мгновенно реагировать на меняющиеся обстоятельства на сцене. Они представили театральные этюды, в которых смогли максимально раскрыть свой потенциал, показать эмоциональную глубину и виртуозность импровизации. Театр «Вдохновение» из Щелкова прошел отбор.