Школьники из Щелкова приняли участие в экологической акции по сбору крышек

Фото: Пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору

Ученики начальных классов гимназии № 2 в Щелкове приняли участи в экологической акции. За полгода они собрали около двух тысяч литров пластиковых крышек.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, перевезти собранные отходы школьникам помог региональный оператор Ногинского кластера. Кроме того, специалисты провели для ребят экологические уроки и рассказали о важности раздельного сбора.

Проект «Добрые крышечки» — это благотворительная акция, которая направлена на помощь детям с особенностями развития. Все собранные средства направляют на закупку средств для реабилитации.

«Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает жителей, учащихся учебных заведений, экологические, социальные и коммерческие организации присоединиться к общему доброму делу», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Фейк: Россия оказалась на пороге новой мобилизации

Накануне грандиозного шухера. Выборы в Германии могут перевернуть всю Европу

IMAGO/Sylvio Dittrich

Ностальгирующие россияне вернулись к прослушиванию старых альбомов на кассетах

Баланс интересов: чего больше Дуровы принесли человечеству — вреда или пользы?

Vlad Karkov/Keystone Press Agency

Patriot и F-16 — они, если честно, не пара, не пара, не пара…

dpa

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте