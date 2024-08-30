Школьники из Щелкова приняли участие в экологической акции по сбору крышек

Ученики начальных классов гимназии № 2 в Щелкове приняли участи в экологической акции. За полгода они собрали около двух тысяч литров пластиковых крышек.

Как рассказали в министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, перевезти собранные отходы школьникам помог региональный оператор Ногинского кластера. Кроме того, специалисты провели для ребят экологические уроки и рассказали о важности раздельного сбора.

Проект «Добрые крышечки» — это благотворительная акция, которая направлена на помощь детям с особенностями развития. Все собранные средства направляют на закупку средств для реабилитации.

«Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области приглашает жителей, учащихся учебных заведений, экологические, социальные и коммерческие организации присоединиться к общему доброму делу», — добавили в ведомстве.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».