Школьники из Щелкова освоят навыки управления дроном и 3D-моделирования

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка Роста», где учащиеся знакомятся с 3D-моделированием и программированием, работает на базе школы № 20 в Щелкове. Еще один центр открыли в поселке Литвиново.

Благодаря современному оборудованию, школьники могут освоить пилотирование дронов и научиться создавать цифровой контент. Центр оснащен ноутбуками, 3D-принтером, квадрокоптерами, техникой для работы с виртуальной реальностью, тренажерами-манекенами и учебными наборами по оказанию первой медицинской помощи.

В школе № 27 в поселке Литвиново также открыли центр «Точка Роста», где ребята могут получать знания по естественно-научным и технологическим дисциплинам. Педагоги Николай Короваев, Дмитрий Евсеев и Александр Иванов поделились с сельским учреждением опытом, накопленным за пять лет работы в щелковском центре.

Отметим, что отделения «Точка Роста» создают в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» для повышения качества образования в сельских школах и малых городах. Они обеспечивают учащихся современным оборудованием и открывают возможности для освоения цифровых и гуманитарных дисциплин.