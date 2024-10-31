Школьники из Санкт-Петербурга посетили интенсив по биологии в Пущине

В Большом Серпухове реализуют всероссийский биологический проект для школьников. В его рамках для юных ученых из Санкт-Петербурга провели интенсив.

Занятия прошли в Пущинском научном центре. Уже несколько лет здесь работает опытно-образовательная площадка «Биотех-Пущино». Здесь занимаются профориентацией школьников в области технических и естественнонаучных дисциплин.

Сюда приезжают школьники из других городов страны. Для них действует образовательный интенсив «PRO-БиоТех». В его рамках проводят лекции, практикумы, экскурсии и квизы.

Накануне центр посетили гости из Вологды и Санкт-Петербурга. К примеру, на занятиях побывали учащиеся химико-биологических классов лаборатории непрерывного математического образования из северной столицы России. Интенсив прошел в рамках программы Центра дополнительного развития «Развитие», в состав которой входит «БиоТех-Пущино».

Всего мероприятия посетили 22 ученика 7-10 классов, а также 11 взрослых — родителей и учителей. Они освоили азы цифровой биологии, титрование, скоро их ждут занятия по биоинформатике и медиа.

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