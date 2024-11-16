Школьники из Раменского стали призерами всероссийской инженерной олимпиады

В Ханты-Мансийске состоялся финал IX Всероссийской командной инженерной олимпиады школьников «Инженеры будущего: 3D-технологии». Учащиеся школы № 9 из города Раменское заняли там почетное второе место.

Вместе с преподавателем информатики Владимиром Кузнецовым ученики Раменской школы № 9 регулярно принимают участие во всероссийских конкурсах и олимпиадах.

Московскую область и Раменский городской округ на IX Всероссийской командной инженерной олимпиаде школьников по 3D-технологиям «Инженеры будущего: 3D-технологии» в Ханты-Мансийске представили две ученицы 10 «А» класса и выпускница школы, которая стала студенткой академии Тимирязева. Команда из Раменского выступила в дисциплине «Промышленный дизайн».

«В течение четырех дней, можно сказать, мы пытались завоевать победу. Но завоевали призовое место, второе место. Это тоже очень хороший результат. Если считать, что это все-таки команда Московской области, я думаю, мы хорошо постарались.Команд было более 35, они были в двух номинациях, это 3D-моделирование и промышленный дизайн», — поделился заместитель директора по информатизации Раменской школы № 9, учитель информатики Владимир Кузнецов.

Как правило, школьники, которые тесно знакомятся 3D-технологиями, выбирают в будущем инженерную специальность и поступают в престижные вузы.

«Я бы хотела связать свою жизнь с промышленным дизайном и 3D-моделированием. Возможно, это будет геймдизайн, возможно, 3D-моделирование, возможно, инженерия», — рассказала одна из участниц олимпиады, ученица 10 «А» класса Раменской школы № 9 Ярослава Степовая.

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