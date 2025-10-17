Школьники из Раменского попали в число лучших кадетов Московской области

Ребята показали свои знания и силовую подготовку в рамках кадетского десанта «Рыцари XXI века». Подростков наградили путешествием в Великий Новгород.

Марафон начался в мае с конкурса визиток «Честь имеем!». Он прошел в формате фото-комиксов. В конкурсе приняли участие более 600 кадет Подмосковья. 25 команд по 12 подростков, которые набрали наибольшее количество баллов по итогам конкурса, получили приглашение в следующий этап марафона. В числе лучших оказались команды округов Красногорска, Подольска, Химок, Чехова, Электростали, Раменского, Балашихи, Рузы, они прошли в заключительным этап.

Победителями оказались 96 лучших школьников из Московской области. Среди них кадеты из Раменского округа.

Ярким финалом марафона «Виват, кадеты!» стала поездка в Нижний Новгород. Путешествие длилось три дня. Программа была приурочена к Году защитника Отечества и 80-летию Победы. Она включала в себя экскурсии по местам боевой славы Волховского фронта и мемориальному комплексу в Мясном Бору. Кульминацией поездки стал исторический бал «Виват, кадеты!» в Путевом дворце Екатерины II.

Кроме того, для ребят были организованы образовательные мастер-классы, а также викторина по истории российской государственности, интенсив по французскому языку и занятия по бальному танцу.

По отзывам участников, поездка не только подарила яркие впечатления, но и сплотила ребят в дружное кадетское братство.