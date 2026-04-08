Школьники из Раменского округа стали участниками проекта «Суперниндзя.Дети»

Ребята стали участниками телешоу «Суперниндзя.Дети» благодаря упорным тренировкам и высокому уровню физической подготовки.

«Я ощутила гордость за наших ребят, это самые опытные и титулованные атлеты, например, Софья Лысикова и Семен Крижус — чемпионы первенства России, а Аня Кузнецова — призер первенства России, желаю новых достижений ребятам и в новом сезоне телепроекта», — рассказала тренер спортсменов Мария Смышляева.

Анна Кузнецова уже участвовала в «Суперниндзя. Дети» два года назад и показала высокий результат. Ранее спортсменка вошла в Книгу рекордов России, установив рекорд по наибольшей продолжительности виса на двух руках без отрыва пальцев от перекладины.

Успехов добились ребята из Раменского округа и на чемпионате мира по гонкам с препятствиями в Китае три года назад. Тогда Дмитрий Семенов, Анна Кузнецова и Софья Лысикова вернулись с медалями. Каждый из них в своей категории вошел в десятку сильнейших спортсменов.