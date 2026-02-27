Школьники из Пушкино посетили экскурсию в пожарную часть

Учащиеся второго и третьего классов частного центра развития ребенка «Пространство» из Пушкино сменили школьные парты на боксы с огромными красными машинами, чтобы из первых уст узнать, как проходят будни спасателей.

Встреча началась со знакомства с техническим арсеналом части. Под гул спецтехники спасатели продемонстрировали детям оборудование, которое ежедневно помогает спасать жизни. Заместитель начальника части Алексей Осипов отметил, что такие визиты — это не просто развлечение, а важный элемент воспитания культуры безопасности.

«Мы стараемся показать ребятам серьезность нашей работы. Важно, чтобы они понимали: за красивой формой и мощными машинами стоит огромная ответственность и строгая дисциплина. Дети с огромным любопытством исследовали каждый уголок части, задавали десятки вопросов о том, как быстро нужно одеваться на выезд и насколько тяжелые инструменты используют спасатели», — сообщил Алексей Осипов.

Также в неформальной обстановке спасатели обсудили с детьми алгоритмы действий в экстренных ситуациях.